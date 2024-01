Nel 2023 le vendite di Nissan Italia crescono del 50%

ROMA (ITALPRESS) – Il 2023 è stato un anno positivo per Nissan Italia in termini di vendite, con oltre 41.000 unità immatricolate che segnano una crescita del 50%, più che doppia rispetto al mercato che fa registrare un +19%. Cresce anche la quota di mercato Nissan che raggiunge il 2,4% (+0,5 punti vs 2022). Le unità vendute a cliente privato sono oltre 24.500 e la relativa quota è pari al 2,7% (+0,4 punti vs 2022) il miglior risultato di Nissan in Italia degli ultimi 4 anni e per la prima volta al secondo posto fra le quote a privato di Nissan in Europa. Crescono sensibilmente le vendite nel canale flotte, che con oltre 14.500 unità segnano un +95% rispetto al 2022 e spingono la relativa quota al 2,4% (+0,9 punti vs 2022). Un risultato trainato dalle vendite dei modelli con motorizzazione e-POWER – molto apprezzata dai clienti flotte per i bassi consumi e bassi costi di esercizio – e dalle vendite di Veicoli Commerciali (+81% vs 2022), soprattutto di Nissan Townstar il veicolo commerciale compatto disponibile anche in versione 100% elettrica, ideale per le attività in città e per le consegne dell’ultimo miglio.

La quota Nissan di crossover raggiunge il 92% (+18,3 punti vs 2022) e quella di elettrificato il 75,4% (+20 punti vs 2022), entrambi superiori a quelle del mercato rispettivamente pari a 53% e 44,8%. Buone performance per l’intera gamma di crossover elettrificati Nissan, tra i quali spicca Qashqai che nel mese di dicembre è il modello C-SUV più venduto in Italia con oltre 2.000 unità e il secondo più venduto nei 12 mesi del 2023 con oltre 21.000 unità (+75% vs 2022) e una quota nel segmento pari a 8,3%.

Per il crossover compatto Nissan Juke le vendite crescono del 72% anno su anno, superando le 11.500 unità e raggiungendo la quota di 4,1% nel segmento. Per quanto riguarda X-Trail, il crossover Nissan pensato per la famiglia e per l’avventura, con opzione 7 posti e tecnologia e-4orce 4WD, sono oltre 3.500 le unità vendute, che valgono una quota nel segmento pari al 2,8. La tecnologia e-Power, l’elettrico senza spina di Nissan, che garantisce piacere di guida e bassi consumi, continua ad attrarre clienti. Sono infatti circa 12.000 i modelli e-POWER (Qashqai e X-Trail) venduti da Nissan Italia nel 2023, di cui 10.600 a cliente privato che è il miglior risultato di Nissan in Europa.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).