Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

| 15 Ottobre 2025 12:05 | 0 commenti

Netanyahu “Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno”

ROMA (ITALPRESS) – Se Hamas non rinuncerà alle armi “si scatenerà
l’inferno”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu in un’intervista alla Cbs News, all’indomani della
visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla
prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. “In primo luogo,
Hamas deve consegnare le armi”, ha aggiunto Netanyahu. “In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

