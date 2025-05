Norris in pole a Monaco davanti a un super Leclerc e a Piastri, Hamilton penalizzato e partirà 7°

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lando Norris torna a conquistare la pole position nel Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren completa un grandioso giro in 1:09.954 e beffa la Ferrari di Charles Leclerc per +0.109; terza pizza per il leader del Mondiale Oscar Piastri, a +0.175 dalla vetta.

Il britannico si dice molto soddisfatto del suo sabato: “L’aspettavo da tanto questa pole, mi sento molto bene. Non credo si possa esprimere quanto sia bella questa pole, a Monaco è molto complicato. Abbiamo lavorato tanto in questi mesi per avere una giornata come questa. Non abbiamo corso nessun rischio, abbiamo fatto la scelta che credevamo migliore. Il team ha fatto un lavoro fantastico, non sono giornate che possono venire facilmente. Sono felice di aver ridato qualcosa indietro al team. La cosa complicata è mantenere la concentrazione e trovare costanza su questa pista. Penso di aver fatto un bel giro, è una sensazione fantastica”, afferma Norris.

Leclerc, invece, non è del tutto felice perché avrebbe voluto centrare la pole position: “C’è sempre qualcosa in più che si può fare, ma questo era il meglio che potessimo fare. Peccato per il primo giro, ho trovato molto traffico. Sono molto frustrato per la pole mancata. Sappiamo di non avere la macchina per non puntare alla vittoria, ma questo weekend sta andando bene. Io amo i circuito cittadini, mi piace attaccare correndo il massimo dei rischi in qualifica. A volte paga, altre no. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti. Sulla carta poteva essere un weekend negativo, ma non è andata così male”.

Piastri sperava in un risultato migliore, ma per come sta andando il weekend si accontenta della terza casella: “E’ stata una qualifica intensa come sempre su questo circuito. È stato simile all’anno scorso, primo giro buono e un errore nel secondo. Battere Lando era difficile, complimenti a lui. È stato un weekend un po’ pasticciato, quindi il terzo posto è un buon risultato. Penso di aver colpito più barriere in questo weekend che in tutta la mia carriera. Sono stato disordinato. Abbiamo fatto qualche errore, ma questo è un risultato positivo. Abbiamo pensato alla gara, siamo in una buona posizione e vedremo cosa accadrà con due soste”, evidenzia l’australiano.

L’altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma viene penalizzata per impeding nei confronti di Verstappen e così il britannico partirà settimo. Il sette volte iridato ha intenzione di puntare al massimo risultato possibile: “Non so cosa faremo domani come strategia, l’anno scorso c’è stata la safety car al secondo giro. È bellissimo avere due soste, ho scelto di avere due hard. Spero che questo possa fare una piccola differenza. Vediamo cosa succederà, cercheremo di giocarci le nostre carte”, dice Hamilton.

Quarto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che ha avuto qualcosa da ridire per un episodio avvenuto con Hamilton: “Impeding di Hamilton? Ho parlato con Lewis, non è stata colpa sua. Il team gli ha detto che stava andando lento. Non sono mai per le penalità, so che non è stata colpa sua”, sottolinea l’olandese. Completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

Fuori in Q2 le due Mercedes di George Russell, vittima di un problema elettrico, e di Andrea Kimi Antonelli, reduce dall’incidente in Q1: il britannico e l’italiano partiranno rispettivamente quattordicesimo e quindicesimo. Eliminati anche Carlos Sainz (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Nico Hulkenberg (Kick Sauber). In Q1 vengono esclusi Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Franco Colapinto (Alpine). Nella terza sessione di prove libere svolta in mattinata Charles Leclerc aveva fatto registrare il miglior tempo in 1:10.953, precedendo la Red Bull di Max Verstappen a +0.280 e le due McLaren di Lando Norris (+0.294) ed Oscar Piastri (+0.445).

Al termine della giornata di qualifiche, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, traccia un bilancio: “Abbiamo perso qualcosa per il traffico e nel secondo stint eravamo un po’ con le spalle al muro. Nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro, un secondo è un quarto posto è una buona preparazione per domani. A Monaco la strategia è sempre un po’ un azzardo, devi prevedere quello che potrebbe accadere nei giri successivi. Con due macchine davanti si possono utilizzare strategia diverse, è un vantaggio. Sono un po’ frustrato perché non eravamo lontani dalla pole position, l’abbiamo persa per un nulla. I punti, però, si fanno in gara quindi concentriamoci su domani”.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. Lando Norris (Gbr) McLaren 1:09.954 alla media di 171,729 km/h

2. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1:10.063

2a fila

3. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1:10.129

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1:10.669

3a fila

5. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 1:10.923

6. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1:10. 924

4a fila

7. Lewis Hamilton (Grb) Ferrari 1:10.382**

8. Esteban Ocon (Fra) Haas 1:10.942

5a fila

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1:11.129

10. Alexander Albon (Tha) Williams 1:11.213

6a fila

11. Carlos Sainz (Esp) Williams 1:11.362

12. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 1:11.415

7a fila

13. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 1:11.596

14. George Russell (Gbr) Mercedes no time

8a fila

15. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes no time

16. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 1:11.902

9a fila

17. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1:11.994

18. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1:12.597

10a fila

19. Lance Stroll (Aston Martin) 1:12.563*

20. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1:11.979***

*una posizione di penalità

**tre posizioni di penalità

***dieci posizioni di penalità

