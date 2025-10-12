Notturno Imperiale, al via le visite alle Terme di Caracalla by night

Roma, 12 ott. (askanews) – Scoprire le Terme di Caracalla, uno dei più maestosi complessi archeologici di Roma, in una suggestiva atmosfera notturna: sarà possibile grazie a nove appuntamenti straordinari, tra stasera e il 2 novembre, in cui questo patrimonio unico della “Città eterna” aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per un ciclo di visite guidate “by night”. In ciascuna delle serate, i visitatori potranno partecipare a tour guidati della durata di 40 minuti, con gruppi composti da un massimo di 40 persone. Le visite si svolgeranno in italiano e inglese (con possibilità di altre lingue su richiesta).

“Le aperture serali alle Terme di Caracalla rappresentano un’occasione unica per vivere uno dei luoghi simbolo dell’antica Roma in una dimensione nuova e immersiva”, ha spiegato Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma. “Offriamo ai visitatori non solo la possibilità di ammirare l’imponenza architettonica delle terme e di scoprire i sotterranei e il mitreo, ma anche di vivere un’esperienza sensoriale grazie agli effetti scenici presso lo specchio d’acqua, per un viaggio tra storia e contemporaneità”.

Saranno accessibili anche i luoghi segreti delle Terme di Caracalla: come gli ambienti sotterranei, normalmente non aperti al pubblico e che accolgono l’antiquarium del complesso con reperti di eccezionale importanza, tra gli altri i due raffinatissimi capitelli in stile misto di età severiana. Questi spazi ipogei, che si estendono sotto tutta la superficie delle terme, e anche oltre, raccontano un’altra dimensione della vita quotidiana del complesso. Qui si trovavano gli ambienti di servizio, le caldaie, i magazzini e le gallerie: una vera e propria enorme “sala macchine” che faceva funzionare l’impianto termale e dove lavoravano centinaia di persone. Strutture che, avvolte nel silenzio e nell’ombra, svelano un ingegnoso sistema idraulico e termico, ancora in parte visibile.

La visita comprende anche un’eccezionale discesa al più grande mitreo ritrovato a Roma e che rappresenta un unicum per la sua posizione all’interno di un impianto di terme imperiali. L’ambiente, ricco di simbolismi, conserva parte dell’altare e delle decorazioni che un tempo arricchivano le cerimonie dedicate al culto del dio Mitra. Il percorso di visita è arricchito dallo Specchio d’Acqua che con le sue scenografiche installazioni tra luci, giochi di vapore e getti d’acqua, crea un’atmosfera evocativa dell’ambiente degli impianti delle terme imperiali a Roma. Oltre a quella odierna le serate in programma si svolgeranno il 16, 17, 18, 24, 25, 30 ottobre e del primo e 2 novembre. I posti sono limitati e su prenotazione.

(Photo credit: Fabio Caricchia)