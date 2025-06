Oklahoma ko, Indiana vince gara-3 e si porta sul 2-1

ROMA (ITALPRESS) – Indiana sfrutta il fattore campo, vince gara-3 e si porta sul 2-1 nella serie delle Nba Finals. A Indianapolis i Pacers si impongono 116-107 sugli Oklahoma City Thunder e aspettano la quarta sfida, ancora in casa, per allungare e mettere un altro importante tassello nel mosaico che porta alla conquista del titolo.

Match combattuto, non come il primo, più del secondo (vinto dai Thunder) e alla fine a fare la differenza per Indiana è il contributo che arriva dalla panchina con Bennedict Mathurin top-scorer della gara con 27 punti, ma anche con i 10 punti (oltre a 5 assist) di T.J McConnell. A tirare il carro, però, è sempre Tyrese Haliburton che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 22 punti, 11 assist e 9 rimbalzi, mentre sono 21 i punti di Pascal Siakam.

Oklahoma, che gioca meglio il primo e il terzo quarto, ne porta quattro del quintetto iniziale in doppia cifra con Jalen Williams miglior realizzatore con 26 punti. Due in più di Shai Gilgeous-Alexander, mentre piazza una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi Chet Holmgren. Infine sono 12 quelli di Lugeuntz Dort, ma non bastano per uscire indenni dal parquet di Indianapolis. Si va sul 2-1 per i Pacers. Fra due giorni gara-4, ancora sul parquet di Indiana.

