ONTM, Cluster Mare riunito al Senato per gli Stati Generali 2023

Roma, 20 dic. (askanews) – La Sala Capitolare del Senato è stata la cornice perfetta della seconda edizione degli Stati Generali ONTM, occasione di approfondimento e confronto in cui, oltre a fare il punto sulle attività svolte e sulla programmazione futura, l’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare ha riunito intorno al proprio tavolo i rappresentanti del Cluster Mare, ponendo quale leitmotive della giornata la necessità di ritrovare una nuova consapevolezza nazionale circa la centralità dell’Italia nel contesto economico e geopolitico mediterraneo.

Dopo la parte privata dei lavori in cui il Direttore Generale di ONTM Federico Ottavio Pescetto ha ripercorso quello che si è rivelato ‘un anno estremamente intenso, che ha visto una crescita esponenziale della struttura organizzativa interna, delle adesioni di Partner Corporate e Istituzionali, delle sinergie con gli Enti e Organi di Governo e di una concreta e fattiva progettualità, vero biglietto da visita dell’Osservatorio, il quale persevera – evidentemente, a ragione – nel tendere a una politica di diplomazia ambientale fondata sull’innovazione tecnologia ed economico sociale’, e l’intervento dell’On. Maria Grazia Frijia, la quale ha avuto modo di ribadire l’importanza per le Istituzioni di confrontarsi con soggetti quale è l’Osservatorio, ha fatto seguito il convegno ‘Il Cluster Mare per una nuova centralità mediterranea dell’Italia’.

Introdotto dal Direttore di Askanews Gianni Todini, da sempre vicino all’Osservatorio, moderatore della giornata, è stato il Vicepresidente Vicario del Senato Sen. Gian Marco Centinaio – promotore dell’evento – ad aprire i lavori del pomeriggio, portando un messaggio chiaro circa la centralità della blue economy per il sistema Paese, oggi impegnato nel difendere il primato nazionale del comparto in un contesto competitivo internazionale sempre più complesso: un settore che impiega migliaia di donne e uomini, producendo ricchezza non solo per le Regioni costiere, ma per tutta l’Italia, contribuendo a un suo posizionamento internazionale di primo piano.

Dopo il collegamento con Massimiliano Ossini, conduttore RAI e storico ambassador di ONTM, da sempre vicino alle sua iniziative e attività, hanno fatto poi seguito gli interventi delle Autorità Militari che già da tempo condividono parte delle attività dell’Osservatorio, anche ricordate nel corso della recente inaugurazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea di La Spezia, dove ONTM ha avuto il piacere di poter sedere accanto a Marina Militare Italiana, Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri.

In particolare, primo a intervenire è stato il Contrammiraglio Lorenzano di Renzo, Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, delegato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino a portare i saluti e la vicinanza della forza armata alle iniziative dell’Osservatorio, cui ha fatto poi seguito il Capitano di Vascello Francesco Tomas in rappresentanza del Corpo di Guardia delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Capo del Reparto Ambientale Marino del Corpo, il Generale di Brigata Vincenzo Caci, Capo Centrale Operativa 3° Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, fondamentale terzo pilastro del comparto militare italiano attivo sul mare, delegato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro, e – infine – il Tenente Colonnello Nino Tarantino dell’Arma dei Carabinieri, Subcommissario presso la Struttura Commissariale per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio italiano.

Un messaggio di centralità e importanza del Cluster Mare, quello delle Forze Armate, ripreso anche dalle altre autorevoli personalità intervenute, come Francesco Benevolo, Direttore di RAM S.p.A., il quale – dopo aver portato i saluti del Presidente Davide Bordoni – ha affrontato alcuni temi centrali per la portualità italiana, quali la digitalizzazione, la transizione energetica e, più in generale, la sostenibilità di quello che oggi si è dimostrato essere tra i comparti trainanti dell’economia nazionale.

Anche Maria Siclari, Direttrice Generale di ISPRA, già intervenuta durante la prima edizione degli Stati Generali ONTM, ha avuto modo di sottolineare come i temi della giornata sposino perfettamente quella che oggi è l’importanza per il nostro Paese del PNRR MER, fondamentale volano su cui fare perno per tutta una serie di interventi che vedono il Mare al centro di una strategia ambientale ed energetica europea: Mare, cui oggi ISPRA dedica una particolare attenzione, dimostrata anche dalla vicinanza dell’Istituto alle attività dell’Osservatorio.

A seguire Luca Salamone, già Capo della Struttura di Missione per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove ha potuto dare un contributo dirimente per la nascita e approvazione del Piano del Mare, oggi Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, il quale ha voluto evidenziare come tutto il comparto Mare, sia esso preso dal punto di vista ambientale, piuttosto che economico, sia indissolubilmente legato a tutta quella parte di tecnologia e strumentazione satellitare per la quale ASI è oggi riconosciuta quale primario attore internazionale: tecnologia che oggi permette di conoscere e ‘governare’ i nostri mari, studiarli e tutelarli, in una logica di continuo scambio di valore tra la blue economy e la space economy.

Debora Donati, in rappresentanza della Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha poi avuto modo di portare una testimonianza importante in tema di inclusività, raccontando il progetto ‘Il Mare insieme a Te’, una iniziativa che rilegge il Mare in un’ottica sociale, quale veicolo al servizio dei più fragili, per il mezzo del quale poter avvicinare le persone, cercando di ritrovare uno spirito di comunità spesso dimenticato.

Per l’On. Salvo Pogliese, delegato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a portare i saluti e la vicinanza del Dicastero a ONTM anche in questa seconda edizione degli Stati Generali, l’attività di attori quale è l’Osservatorio risulta fondamentale anche da un punto di vista squisitamente alimentare, vista la sempre maggiore centralità delle tematiche legate all’itticoltura, alla pesca e a tutte le nuove iniziative che stanno esplorando il Mare quale luogo dove coltivare il cibo che sfamerà le prossime generazioni.

Anche per l’On. Edoardo Rixi, Viceministro per le Infrastrutture e i Traporti, concentrarsi sul Mare, sulla sua tutela e valorizzazione, sia da un punto di vista prettamente ambientale che economico sociale, risulta una scelta obbligata per permettere al nostro Paese di trovare una propria centralità nel contesto geopolitico mediterraneo e internazionale. In particolare, ricordando la natura strategica del Mediterraneo, il Viceministro ha avuto modo di toccare tematiche quali la sicurezza dei mari e, in particolar modo, dell’underwater, ponendo l’accento sulla necessità di rivedere i fondali marini – anche – quali principali vie per il tramite delle quali viaggiano energia e dati, nonché, la centralità dei porti e la necessità di garantirne una crescita favorita anche dalle riforme del legislatore, sempre più importanti per permettere agli operatori italiani di difendere il primato dei traffici marittimi del mediterraneo.

A concludere la giornata, il Presidente di ONTM Roberto Minerdo il quale ha tenuto a ricordare come l’Osservatorio ‘rappresenta un luogo dove l’innovazione, sia tecnologica che economico sociale, incontra la diplomazia ambientale, dove le imprese si confrontano con la collettività e le istituzioni, in una logica di scambio di valore continuo, figlio non di un compromesso tra opposte esigenze, ma di una sintesi tra diverse necessità’. Difatti, ‘è ferma convinzione di ONTM, e ne sono una prova anche gli Stati Generali di quest’anno, che la sola capacità di individuare e implementare soluzioni tecnologiche e modelli economici innovativi nei diversi campi della tutela e valorizzazione dell’ecosistema marino e della blue economy non possa essere sufficiente per apportare un effettivo contributo alla nostra società; è necessario essere in grado anche di comunicare verso tutti gli stakeholder, riunirli attorno a un unico grande tavolo di concertazione, affinché ogni attore del comparto Mare possa rappresentare le proprie esigenze, portate la propria esperienza e promuovere un attento equilibrio tra le esigenze dell’ecosistema ambientale, del mondo economico e della collettività. Queste finalità vengono perseguite dall’Osservatorio ogni giorno, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Organi di Governo, delle Associazioni di Categoria direttamente o indirettamente collegate alla blue economy, degli Enti pubblici e privati di tutela ambientale, di ricerca e di innovazione, sia italiani che esteri, puntando a favorire un dialogo costante e costruttivo tra di loro che possa apportare un concreto contributo all’attuazione del Piano del Mare e a una definizione sempre più puntuale della strategia marittima nazionale. Obiettivi importanti quelli che perseguiamo, ma che cerchiamo di raggiungere con umiltà e concretezza, un passo alla volta, e che oggi ci permettono di poter contare sulle compente di oltre 30 società italiane e internazionali impegnate in attività di co-progettualità con l’Osservatorio, su legami consolidati con oltre venti realtà istituzionali, nonché, su interlocuzioni con altrettanti soggetti pubblici e privati con i quali stiamo disegnando un percorso comune che possa vedere al centro il Cluster Mare’ conclude Minerdo.