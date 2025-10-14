Oro da record ma anche l’argento, India ne fa incetta per matrimoni

Roma, 14 ott. (askanews) – Mentre l’oro continua a stabilire nuovi massimi storici, anche l’argento mantiene una dinamica di esuberanti rialzi toccando nuovi picchi. In mattinata l’oncia del metallo giallo ha segnato un nuovo primato a 4190,90 dollari, successivamente smorza in parte rialzi a 4.158 dollari.

Nel frattempo, nel corso della mattinata l’argento ha toccato un nuovo massimo assoluto a 53 dollari l’oncia, secondo il Financial Times, ottenendo così un rialzo cumulato dall’inizio dell’anno di oltre l’85%. A tarda mattina la frenesia si smorza e l’oncia di argento modera i guadagni al più 0,95% a 50,91 dollari.

Nel caso dell’oro già da tempo era emerso che buona parte delle spinte rialziste riflettevano i continui acquisti portati avanti dalle banche centrali dei paesi ex emergenti, in particolare la Cina, nel quadro di continue tensioni geopolitiche. Per l’argento, secondo il Ft c’è un rinnovato interesse degli investitori, sia perché lo vedono come un’alternativa all’oro, sia perché diverse industrie dell’elettronica e dei pannelli fotovoltaici lo utilizzano come componente nelle loro produzioni.

In più, precisa il quotidiano, di fannos entire anche consistenti acquisti giunti dall’India, in cui ci si sta preparando per la stagione dei matrimoni durante beni con questo metallo prezioso vengono ampiamente utilizzati.

Nel frattempo le scorte di argento sul mercato internazionale di Londra si stanno avvicinando ai minimi storici e questo, secondo vari analisti, contribuisce ad alimentare il rally dei prezzi.