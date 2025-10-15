Oro: tocca nuovo record, verso 4.200 dollari l’oncia

Milano, 15 ott. (askanews) – Nuovo record storico per il prezzo dell’oro. Nelle contrattazioni asiatiche, l’oro spot ha raggiunto un nuovo massimo a 4.193 dollari l’oncia, mentre i futures sull’oro statunitense con scadenza a dicembre sono saliti sopra quota 4.200 dollari. Le aspettative di imminenti tagli dei tassi di interesse da parte della Fed e le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina alimentano una forte domanda di beni rifugio.