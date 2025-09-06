Pallavolo, la Turchia di Santarelli in finale ai mondiali

Roma, 6 set. (askanews) – La Turchia è la prima finalista ai Mondiali 2025 di volley femminile e domenica 7 settembre (ore 14.30) scenderà in campo a Bangkok (Thailandia) per affrontare la vincente di Italia-Brasile nell’incontro che metterà in palio il titolo iridato. Sarà il primo atto conclusivo della storia per la compagine anatolica, che è riuscita a sconfiggere il Giappone per 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) al termine di un confronto particolarmente acceso e che si stava per prolungare fino al tie-break. La formazione turca è allenata da Daniele Santarelli, marito e allenatore di Monica De Gennaro. I due sono una coppia sposata nel mondo del volley: lui è il tecnico della nazionale turca e dell’Imoco Volley Conegliano, mentre lei è il libero della nazionale italiana e gioca nella stessa squadra di club di lui.