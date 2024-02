Paolo Belli in tour nei teatri con “Pur di far Commedia”

Roma, 2 feb. (askanews) – Dopo un 2023 che lo ha visto protagonista di un lungo tour all’insegna del sold-out, una nuova partecipazione al fianco di Milly Carlucci nell’ultima edizione di Ballando con le stelle e protagonista della maratona Telethon, il 2024 di Paolo Belli inizia a teatro con il ritorno in scena dello spettacolo “Pur di far Commedia”, grande successo della scorsa stagione, che toccherà diverse città italiane tra febbraio e aprile.

Lo show, che ha debuttato nel 2022, è l’evoluzione naturale di “Pur di fare Musica”, messinscena che ha riscosso il riconoscimento della critica e del pubblico nelle stagioni precedenti. Nello show, scritto dallo stesso Belli con Alberto Di Risio, storie e aneddoti accompagnano il pubblico alla scoperta di personaggi a volte surreali, ma che si dedicano senza limiti a realizzare il sogno di vivere seguendo la propria passione. Paolo racconta le mille peripezie ed i colpi di scena vissuti in tanti anni di carriera, fra esilaranti provini a musicisti strambi ma geniali, momenti di riflessione ed i suoi grandi successi rivisitati in una nuova veste. Prosa, canzoni e risate sono gli ingredienti di “Pur di Far Commedia” dove Paolo,

accompagnato da sette musicisti/attori, lascia più spazio al parlato, ai racconti e all’interazione con il suo pubblico, si lascia trasportare dai ricordi riuscendo a coinvolgere i presenti, emozionando ed emozionandosi, ripensando al percorso finora fatto.

Sul palco ci saranno anche Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli. Prodotto da Pb Produzioni, lo spettacolo toccherà, tra le altre città, Perugia (Teatro Morlacchi 25 febbraio), Milano (Eco Teatro 1, 2 e 3 marzo), Bologna (Teatro Celebrazioni 3 aprile) e Roma (Teatro Olimpico 5 aprile). Il calendario completo è in aggiornamento.