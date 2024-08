Parigi, 8 ago. (askanews) – La 4×100 maschile azzurra è in finale per il titolo olimpico. Il quartetto azzurro composto da Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu, sebbene quinto in batteria, ha fatto segnale l’ottavo tempo che vale quindi l’accesso alla finale. La seconda eliminatoria è stata decisamente più lenta, per fortuna dell’Italia. Il sogno dunque continua, ma serve di più.