Parigi, 6 ago. (askanews) – Bronzo nel salto in lungo a Parigi 2024 per Mattia Furlani, che ha saltato per due volte 8.34, con altri du salti sopra gli 8.25. Davanti a lui il grande favorito, il greco Tentoglou (8.48) e il giamaicano Pinnock (8.36). Per l’atletica azzurra prima medaglia a questi giochi.