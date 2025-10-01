Parlamento al voto su Gaza,maggioranza prepara uno (o 2) testi su piano Trump e condizioni Meloni per ok Palestina

1 minuto per la lettura
Roma, 1 ott. (askanews) – Il riferimento al piano Trump di pace,
alle due condizioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma anche un passaggio sulla Flotilla. La maggioranza di centrodestra è al lavoro sulla risoluzione da presentare domani in occasione delle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
In realtà, al momento non si esclude – sebbene venga considerata una ipotesi meno probabile – che vengano presentati due diversi testi. Nel caso, uno si concentrerebbe esclusivamente sul sostegno al progetto proposto dal presidente americano. “Tutto può essere”, conferma una fonte di maggioranza. L’idea, in questo caso, sarebbe quella di far venire allo scoperto l’opposizione su questo punto specifico. Di fatto, un risultato che potrebbe essere raggiunto ugualmente attraverso la votazione per parti separate. Da qui, la riflessione in corso.
Di certo, la risoluzione conterrà le due condizioni indicate dalla presidente del Consiglio per il riconoscimento dello Stato palestinese: il rilascio degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo.
Ci sarà inoltre un passaggio dedicato all’azione della Flotilla, che al momento prevede un riferimento alle parole pronunciate in merito dal presidente della Repubblica Mattarella. Proprio il fatto che sul punto ci possano essere evoluzioni nelle prossime ore potrebbe portare la maggioranza a depositare la risoluzione last minute: le comunicazioni di Tajani alla Camera sono in calendario alle 9.30. Alle 13 il secondo round nell’aula di palazzo Madama.
