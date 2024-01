Per Fiat E-Doblò ed E-Ulysse nuova tecnologia e design

TORINO (ITALPRESS) – Fiat E-Doblò ed E-Ulysse si rinnovano completamente in termini di tecnologia e design. L’ultima generazione beneficia ora di nuovi ed efficienti propulsori elettrici, con un significativo aumento dell’autonomia, un nuovo sistema di infotainment più intuitivo e facile da usare, Adas di nuova generazione e un nuovo design. Il nuovo E-Doblò unisce il meglio del comfort e della tecnologia: il suo upgrade di stile è visibile nel nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17″ e fendinebbia per viaggiare ovunque in sicurezza e tranquillità. E’ dotato di due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica che garantiscono ai clienti praticità e comfort. Lo spazio interno del nuovo E-Doblò offre tanto spazio per tutti e per tutto grazie a diverse configurazioni di sedili e vani portaoggetti che garantiranno ai clienti la massima flessibilità durante la guida e il trasporto. Sono infatti disponibili 3 sedili posteriori singoli abbattibili, con la possibilità di ampliare lo spazio di carico a 3.500 litri.

Fiat E-Doblò punta a affermarsi nel mondo della mobilità elettrica grazie al suo motore elettrico in grado di garantire una guida efficiente, fluida e reattiva con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP e zero CO2 emissioni. L’efficienza complessiva del veicolo consente al guidatore di raggiungere una velocità massima di 135 km/he un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. E’ inoltre dotato di un nuovo e-toggle per selezionare le modalità di guida e migliorare le prestazioni del veicolo. Sono disponibili tre modalità di guida: Normale, Eco e Power. In termini di sicurezza è dotato di 17 sistemi di sicurezza di guida passivi e attivi per offrire ai clienti un viaggio comodo, sicuro e divertente, incluso l’Adaptive Cruise Control (opzionale) che aiuta il conducente a mantenere una distanza di sicurezza dal veicolo che precede e regola automaticamente la velocità del veicolo per una guida sicura e rilassante. Fiat E-Ulysse nella nuova versione BEV è dotato di nuovi e più efficienti powertrain per garantire le migliori prestazioni e autonomia elettrica, e sono disponibili due capacità di batteria per offrire la migliore soluzione a seconda dell’utilizzo: 50 kWh, con un’autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia elettrica migliorata fino a 350 km nel ciclo WLTP. E’ inoltre dotato di nuovi paddle per la selezione della frenata rigenerativa, disponibili in tre livelli in modo che il cliente possa scegliere il livello di frenata rigenerativa preferito. L’E-Ulysse è dotato di un nuovo frontale con la nuova firma del marchio, fari full eco LED e un abitacolo rinnovato con un nuovo volante con controlli integrati per ADAS, radio e telefono cellulare. Il cruscotto presenta una nuova gamma di Infotainment, più vani portaoggetti e spazi di stivaggio più ampi, offrendo spazio e comfort ancora maggiori a bordo. Gli interni possono essere facilmente riconfigurati in base alle esigenze di trasporto di passeggeri e bagagli: sono disponibili fino a 9 configurazioni di posti. Fiat E-Ulysse offre un eccezionale livello di sicurezza grazie agli ADAS nuovi ed esistenti per rendere più semplice per il conducente prevenire potenziali pericoli. E’ dotato di Connected Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist per correggere tempestivamente l’angolo di sterzata se il veicolo esce dalla propria corsia, Advanced Emergency Braking System, che attiva autonomamente i freni in caso di pericolo di collisione, e nuovi airbag laterali. Sono stati apportati anche aggiornamenti strutturali per migliorare ulteriormente e in modo significativo la sicurezza passiva.

