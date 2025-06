Per Musetti lesione all’adduttore, il torneo del Queen’s è a rischio

ROMA (ITALPRESS) – Non sono arrivate notizie incoraggianti per Lorenzo Musetti, costretto al ritiro all’inizio del quarto set della semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Gli esami strumentali – più precisamente una risonanza magnetica effettuata dopo i primi controlli ai quali si era subito sottoposto a Parigi – hanno infatti confermato la lesione di 1° grado all’adduttore della gamba sinistra per il 23enne di Carrara, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto accompagnata dalla parola “Loading”….

Con queste premesse, sottolinea Supertennis, è in dubbio la partecipazione del neo n.6 del ranking (“best”) all’Atp 500 del Queen’s in programma la prossima settimana dove deve difendere i punti della finale raggiunta lo scorso anno (stoppato dallo statunitense Tommy Paul). Musetti ha disputato una straordinaria stagione sul “rosso” raggiungendo la finale a Montecarlo e le semifinali a Madrid, Roma e da ultimo al Roland Garros. Per il toscano però si avvicinano due “cambiali in scadenza” sui prati piuttosto pesanti: oltre la già citata finale al Queen’s, infatti, il tennista toscano lo scorso anno aveva raggiunto anche la semifinale a Wimbledon (fermato da Djokovic).

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).