Petrolio, l’Aie prevede un eccesso di offerta “incontenibile”

Roma, 27 ott. (askanews) – Sul mercato del petrolio sta continuando a lievitare un eccesso di offerta che il prossimo anno raggiungerà a livelli “incontenibili”. Ad affermarlo è l’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), secondo cui i livelli di domanda stanno aumentando a valori limitati e questa dinamica proseguirà così sia quest’anno che sul prossimo, con una media di 700.000 barili al giorno in più.

Invece l’offerta sta salendo di più, tanto che secondo il rapporto mensile dell’Aie tra gennaio e settembre del 2025 in media il surplus di greggio sia è attestato a 1,9 milioni di barili al giorno. E sul 2026 questo eccesso di offerta è stimato raggiungere 4 milioni di barili al giorno.

Come se non bastasse, “gli annunci della scorsa settimana di nuove sanzioni sui sulle maggiori compagnie petrolifere russe aggiungono ulteriore complessità la situazione”, prosegue l’Aie. Poco mosse oggi le quotazioni. Il barile di Brent, il greggio del Mare del Nord sale marginalmente a 66,03 dollari. Nell’afterhours il West Texas Intermediate si attesta a 61,58 dollari.