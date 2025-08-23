Piantedosi: video Al Masri? L’ho visto, non cambia pericolosità

Rimini, 23 ago. (askanews) – Il video di Al Masri? “L’ho visto, l’ho visto sui social” ma “le ricostruzioni sembrano attribuire quel video a molti anni fa. Nessuno ha mai pensato che quel personaggio fosse meritevole di qualche considerazione”: così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Meeting di Rimini, sul video apparso ieri sui social in cui Al Masri sembrerebbe uccidere con le proprie mani un uomo.A chi gli chiede se non ci sia amarezza per non averlo assicurato alla giustizia, Piantedosi risponde: “Io ho firmato un decreto di espusione che si fondava in quota parte anche sugli elementi di pericolosità del soggetto. Sono stato anche un po discusso per questo – ha aggiunto il ministro – . Fa parte di considerazioni di giustizia, tutelare l’interesse degli italiani in Italia e all’estero, questa è la condizione di giustizia maggiore che possiamo perseguire e che abbiamo voluto perseguire, ovvero quella di garantire la sicurezza degli italiani sul territorio italiano e all’estero”.