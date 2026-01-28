Pistoia Basket, “Oltre i Colori”: una partita speciale

Roma, 28 gen. (askanews) – E’ stata una domenica speciale quella vissuta nella “Lumosquare” di Pistoia, nel giorno della partita di ritorno con la Sebastiani Rieti per il campionato di A2 di Basket. In campo, nell’intervallo, sono andate le squadre dei giovani delle due società, indossando un’unica maglietta, per ricordare Raffaele Marianella, uno degli autisti del bus dei biancorossi che venne ucciso il 19 ottobre del 2025 durante un assalto di tifosi avversari in occasione della gara d’andata. “Oltre i Colori” è stato il nome dell’iniziativa, che ha avuto un prologo con la presentazione a cui hanno preso parte anche le istituzioni elle due città, in collegamento da remoto. Al momento della presentazione delle squadre, e dell’Inno nazionale, i giocatori di Estra Pistoia Basket e RSR Sebastiani hanno indossato la maglia speciale creata per l’occasione dai partner dell’iniziativa, Lumos e Conad Nord Ovest, con il claim “Oltre i colori” e sono stati accompagnati dai bambini stessi, anche loro vestiti con la stessa maglietta. “Da quella terribile notte – afferma il Direttore Generale del Pistoia Basket, Andrea Di Nino – l’Estra Pistoia Basket e la Sebastiani RSR Rieti non hanno mai smesso di collaborare per unire due città nel ricordo di Raffaele Marianella. La nostra iniziativa è un laboratorio per il futuro dello sport: le giovani generazioni insieme, oltre i colori dei rispettivi team”. “I cittadini di Pistoia e di Rieti, istituzioni e quant’altro, sono amici da quella notte maledetta perché è partito davvero un qualcosa di unico – dice il Patron di RSR Sebastiani Rieti, Roberto Pietropaoli – questa è la normale prosecuzione di un rapporto ed un segnale forte verso i bambini su come si deve vivere lo sport”. “Lo sport è uno straordinario veicolo di messaggi di solidarietà, pace e civile convivenza e la comunicazione è lo strumento attraverso il quale questi messaggi possono arrivare in maniera corretta e mirata – afferma Mario Parrella, Ad di Usb-Lumos – dunque l’idea di mettere insieme la realtà del Pistoia Basket con quella di Lumos e organizzare un’iniziativa come questa, è assolutamente vincente. Ci siamo resi immediatamente disponibili sia nella fase di ideazione, che in quella di realizzazione delle maglie, oltre che di studio del “messaggio” da lanciare e siamo particolarmente orgogliosi di essere protagonisti di ciò che è avvenuto in queste ore”. “Conad Nord Ovest ha partecipato all’iniziativa “Oltre i colori” perché riconosce nello sport un luogo di educazione, incontro e rispetto – dichiara l’Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest, Adamo Ascari – La giornata di domenica ha rappresentato un messaggio importante contro ogni forma di violenza e un’occasione per trasmettere alle giovani generazioni i valori più genuini dello sport, nel ricordo di Raffaele Marianella”. “Appena il DG Di Nino mi ha parlato di questo evento ho accettato di buon grado – aggiunge Anna Maria Celesti, sindaco facente funzione di Pistoia che ha presenziato alla conferenza stampa assieme all’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella – dobbiamo rilanciare il valore etico dello sport che è confronto fra persone e squadre ma, prima di tutto, ci deve essere sempre il rispetto della persona e della sua dignità. I fatti tragici di Rieti ci ricordano che, nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare, c’è sempre chi sconfina nella violenza e nell’illegalità. Di conseguenza serve fare percorsi, come in questo caso, di vera inclusione e coesione sociale attraverso le nuove generazioni alle quali cerchiamo di trasmettere determinati valori. E’ stata una giornata molto importante perché, come dice lo slogan della giornata, due città che sono state colpite da questo dramma vanno davvero oltre i colori”. “Vogliamo superare con consapevolezza e maturità quanto successo – ricorda Daniele Sinibaldi, primo cittadino di Rieti e intervenuto assieme all’assessora allo sport Chiara Mestichelli – a Rieti, in questi mesi, abbiamo dedicato uno spazio pubblico a Raffaele Marianella e siamo lieti di aver ricevuto questo invito da parte della società del Pistoia Basket e della città. C’è da lanciare un messaggio positivo che guarda ai valori fondanti dello sport. Ci tengo, inoltre, a ringraziare Prefetti, Questori e l’Osservatorio del Ministero dell’Interno per aver concesso questo nulla osta alla presenza in trasferta di residenti di Rieti ed è un segnale importante anche dare il palcoscenico, per questi aspetti, ai ragazzi”. Durante la partita i piccoli tifosi del Rieti sono stati posizionati con i genitori in Curva Firenze (non nel settore ospiti) insieme ai coetanei di Pistoia, per lanciare un ulteriore messaggio di condivisione e inclusione anche sugli spalti. Sul campo, Pistoia ha perso di un punto, in una giornata in cui ha trionfato la voglia di stare insieme e di lanciare un messaggio di pace e di autentico fair play.