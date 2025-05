Pnrr, Foti: spesa non soddisfacente, sicuramente nuova revisione

Roma, 23 mag. (askanews) – Il livello attuale di spese sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non è soddisfacente e il governo intende sicuramente procedere a una nuova revisione, allo scopo di “mettere l’Italia nelle condizioni migliori per realizzare tutti gli obiettivi”. Lo ha affermato il ministro per gli affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti a margine del Festival dell’economia a Trento.

“Sicuramente andremo verso una nuova revisione del Pnrr, perché come ho detto ieri al Senato e il giorno prima alla Camera quella presentata era una revisione tecnica che riguardava la settima e l’ottava rata, ma le rate sono 10 – ha spiegato -. E quindi vogliamo ricalibrare gli obiettivi per la nona e la decima rata”.

“Perché contrariamente a chi gioca contro l’Italia, noi tifiamo per l’Italia e quindi – ha rivendicato Foti – vogliamo mettere l’Italia nelle condizioni migliori per realizzare tutti gli obiettivi”.

Il tutto mentre “sicuramente c’è un livello di spesa che che allo stato attuale è non soddisfacente. Devo dire peraltro che il Pnrr non è una legge di spesa soltanto, è una legge anche di riforma. Qualcuno dimentica che c’è stata la riforma della Pubblica amministrazione, c’è stata la legge relativa all’adeguamento alla normativa europea. Voglio far presente che noi abbiamo inserito pacchetti di leggi che hanno dato dei risultati concreti, anche in termini di competitività. Ad esempio, tutta la parte della PA vede un abbattimento sostanziale su tutto il territorio nazionale di misure che vengono classificate come costi inutili di burocrazia”.