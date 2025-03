Pogacar senza rivali, vince in solitaria la Strade Bianche 2025 e cala il tris

SIENA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar vince in solitaria la Strade Bianche 2025. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG, nonostante la caduta a 50 chilometri dal traguardo, è partito ai -18 staccando Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), compagno di fuga: il britannico chiude secondo a 1’24”, terzo il compagno di squadra Tim Wellens, arrivato a 2’12”.

Per il campione del mondo in carica è la terza vittoria in carriera sulle strade senesi (eguagliato Fabian Cancellara), la seconda consecutiva.

