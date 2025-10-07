Polo U.S. Polo Assn., bis scudetto di UnoAerre Acquedotto Romano

Roma, 7 ott. (askanews) – Una giornata di festa nonostante la pioggia e la sicurezza dei cavalli e dei giocatori prima della competizione. Il maltempo che ha reso pesante il terreno del Roma Polo Club ha costretto la Fise, organizzatrice del Campionato Italiano di Polo U.S. Polo Assn, a modificare il programma delle finali. Lo scudetto – spiega una nota – si è assegnato ai rigori, con il team di UnoAerre Acquedotto Romano che si è confermato campione d’Italia grazie alla vittoria sul team Harpa-Farout. Giorgio Cosentino, Marco Elser, Ignacio Kennedy e Goffredo Cutinelli Rendina salgono quindi nuovamente sul gradino più alto di un podio completato al terzo posto dal team Impresion.

“Il Polo si conferma uno sport altamente spettacolare e in grande crescita – le parole del Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Equestri, Simone Perillo -. Ringrazio il Roma Polo Club, per l’organizzazione e la passione con la quale ha ospitato le finali scudetto, e tutti coloro che curano la sicurezza del campo gara per cavalli e giocatori, prioritá assoluta per la Fise e per chi ama lo sport. Un pensiero particolare va a Fondazione Operation Smile Italia ETS per l’impegno con il quale garantisce cure e assistenza medica in quei Paesi in cui il sistema sanitario è insufficiente”.

Alle spalle del campo di gara, in un contesto di grande eleganza e presenze vip, Polo for Smiles ha infatti rappresentato l’evento nell’evento, con una raccolta fondi per sostenere i programmi chirurgici di Operation Smile in Madagascar per bambini e adulti nati con malformazioni del volto. All’asta le maglie di Paulo Dybala, Matias Soulé, Nicolò Rovella, Mattia Zaccagni e del tennista Matteo Berrettini, alla presenza di tanti personaggi dello spettacolo (da Rudy Zerbi a Luca Barbareschi) e che hanno scritto la storia dello sport italiano come l’ex presidente del Coni ed ex vicepresidente del Cio, Mario Pescante. “È una bella giornata di sport e ci troviamo in un luogo, il Roma Polo Club, che racconta una storia di grandi tradizione sportive – ha spiegato Pescante -. Questo è uno sport che sa attrarre i giovani, elemento fondante e imprescindibile per qualunque disciplina sportiva”. Tra i momenti più glamour di Polo for Smiles, l’assegnazione del premio di ‘miglior cappello’, che quest’anno è andato a Sofia Maraglioli.