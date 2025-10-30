X
Ponte Stretto, Donzelli: da Corte dei Conti una spudorata forzatura

| 30 Ottobre 2025 11:30 | 0 commenti

Roma, 30 ott. (askanews) – “Non c’è ombra di dubbio che sia un’invasione di campo” da parte della Corte dei Conti. Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.”Fermare un’opera infrastrutturale così importante perché non si vuole cliccare su un link… Credo che sia un po’ forzato stabilire che i documenti debbano essere inviati per forza in forma cartacea. Mi sembra una chiara e spudorata forzatura. Il ruolo della Corte è controllare non impedire, ci sono rilievi assurdi come quello del link. Se ci sono motivi seri si sarebbero potuti concentrare su quelli”.

