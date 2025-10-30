X
Ponte Stretto, Donzelli: decide Cdm ma credo sia giusto andare avanti

30 Ottobre 2025

Roma, 30 ott. (askanews) – “Il Consiglio dei ministri deciderà come riterrà più opportuno ma credo che sia necessario andare avanti e credo che il governo faccia bene a non farsi fermare da alcuni che sfruttano e interpretano il loro ruolo per alterare le scelte che spettano al governo”.Così Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fdi, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi, a proposito dell’ipotesi di una nuova approvazione in Cdm dell’atto sul Ponte sullo Stretto.”Ognuno svolga il proprio ruolo. Il governo fa bene ad andare avanti con le scelte che non sono un capriccio ma sono le promesse fatte ai cittadini”, ha concluso.

