X
<
>

Ponte Stretto, Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti

| 25 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 set. (askanews) – “Con la Corte dei conti ci sono “normali interlocuzioni tra amministrazioni. Ci sono state delle richieste di approfondimento e, quindi, verranno immediatamente consegnate alla Corte perché la Corte ha fatto un immane lavoro”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), Alessandro Morelli, ha commentato a margine di un convegno di Banca Mediolanum i rilievi alla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto da parte della magistratura contabile. “Nei prossimi giorni daremo tutte le risposte – ha aggiunto – l’auspicio che è che non ci siano rallentamenti. È comprensibile che con una mole di lavoro così importante ci possano essere ulteriori richieste di approfondimento”.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA