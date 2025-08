“Popolare” di Michele Bravi feat.Mida inversione remix

Milano, 2 agi. (askanews) – Dopo il grande successo in radio e in digitale, “Popolare” di Michele Bravi feat.Mida (Pastore Studio under exclusive license to M.A.S.T./Believe) è uscita con una versione remix eccezionale firmata dal re della dance, Gabry Ponte.

Il remix regala al sound del brano un groove elettronico, arricchito dal tocco magico di Gabry Ponte, fresco del suo recente concerto sold out a San Siro, il San Siro Dance, che lo ha consacrato come il primo DJ della storia a esibirsi da headliner sul leggendario palco dello stadio milanese, davanti a 56mila persone.

Accanto ai suoni, i colori, gli stimoli visivi del Mardi Gras di New Orleans si accostano le atmosfere clubbing, in un’esplosione di energia travolgente che celebra il folklore.

Con “Popolare” Michele Bravi dedica un capitolo della sua storia musicale alla carnalità della Louisiana, alla passionalità della musica di strada e alla percussività del Mississippi.

“Ho voluto personalmente coinvolgere Gabry Ponte in questa rivisitazione del brano. Ero certo che la stoffa del suo sound avrebbe aggiunto colori inaspettati al pattern di tessuti che già la canzone includeva in sé”.

“Quando Michele mi ha mandato la sua canzone ho capito che poteva nascere una bella collaborazione, è stato divertente realizzare questo remix!”, queste le parole del DJ-producer.

Nel singolo, trova spazio anche uno dei giovani artisti di punta della scena pop attuale: Mida, che è nato a Caracas e ha trascorso i primi anni della sua vita in Venezuela. ?”Popolare” è anche un videoclip esplosivo e bizzarro, che vede protagonisti personaggi del mondo della tv, della musica, del cinema, dello sport e dell’entertainment in generale, tutti accomunati dall’essere “popolari”, nel senso di avere nel sangue l’istinto alla trasversalità, all’inclusività, al folklore. Ognuno con il proprio stile interpreta la canzone, divertendosi e lasciandosi coinvolgere dal suo ritmo: Carlo Conti, Fiorella Mannoia, Chiara Ferragni, Gerry Scotti, Simona Ventura, Maria Grazia Cucinotta, Ilenia Pastorelli, Il Gabibbo, Enzo Miccio, Angelo Madonia, Giulia Stabile, Vanessa Incontrada, Edoardo Prati…e tanti altri.