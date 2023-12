Premierato, Schlein: Meloni lo vuole per decidere tutto lei

Roma, 16 dic. (askanews) – Il premierato è “una proposta scellerata che non esiste in nessun altro Paese al mondo, perché scardina l’euqilibrio

fra poteri dello Stato”, un modo per consegnare tutto il potere nelle mani di Giorgia Meloni. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schelin parlando all’assemblea del partito.

“Quando dicono che questa riforma non intacca le prerogative del Capo dello Stato mentono sapendo di mentire”, il premierato ridurrebbe il presidente della Repubblica ad un ruolo “meramente marginale e non certo di garante super partes della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale. Vogliono colpire l’autorevolezza e la legittimazione dell’unica figura che, anche nelle fasi più difficili della vita del Paese, ha sempre rappresentato un punto di riferimento e di stabilità

fondamentale”.

Insomma, “dietro al furbo slogan ‘decidete voi’ si cela un colossale ‘decido io per voi’, che sarete al

massimo chiamati ogni 5 anni ad acclamare il capo. Ma la democrazia è altra cosa”.