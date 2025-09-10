X
Prodotti cosmetici tossici e cancerogeni sequestrati dal Nas di Napoli

| 10 Settembre 2025 10:17 | 0 commenti

Italpress, Mezzogiorno Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Prodotti cosmetici tossici e cancerogeni sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Napoli, che hanno controllato un’attività di rivendita nell’area dei paesi vesuviani. Denunciato il titolare, ritenuto responsabile della diffusione sul mercato di prodotti contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica.

I militari, durante gli accertamenti, hanno riscontrato la presenza, destinata alla vendita, di diverse confezioni di gel semipermanente contenente la sostanza “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (tpo)” vietata dall’Unione Europea in quanto cancerogena, mutagena e reprotossica (tossica per la riproduzione). Complessivamente sono state sequestrati circa 800 confezioni per un valore commerciale stimato di circa 6 mila euro.

– foto screenshot video ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

EDICOLA