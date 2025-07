Progetto RecoPet di Corepla arriva a Catania con 13 ecocompattatori

Catania, 8 lug. (askanews) – Tappa a Catania per il Viaggio sostenibile di Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica: nella città etnea è stato presentato ufficialmente il progetto RecoPet, con l’inaugurazione di un nuovo ecocompattatore installato sul lungomare di Catania, di fronte all’Istituto Nautico I.S.I.S. Duca degli Abruzzi.Il nuovo dispositivo si inserisce nel più ampio progetto RecoPet, che punta a sensibilizzare i cittadini sui temi dell’economia circolare, con un focus sul modello bottle-to-bottle: un processo che consente alle bottiglie in PET di essere riciclate per diventare nuove bottiglie, riducendo l’uso di risorse vergini e l’impatto ambientale. “Abbiamo voluto imprimere una direzione chiara e concreta alla nostra azione amministrativa sul fronte della sostenibilità, investendo su strumenti innovativi come i dispositivi mangiaplastica RecoPet, capaci di avvicinare i cittadini al riciclo in modo semplice e premiante – ha dichiarato a margine dell’evento Massimo Pesce, Assessore alle Politiche per l’Ambiente del Comune di Catania.Da parte sua Antonio Protopapa, Direttore Operativo di Corepla, ha spiegato che con l’installazione degli ecocompattatori RecoPet “si rinnova l’impegno di Corepla verso un modello di gestione degli imballaggi in plastica sempre più sostenibile e si rafforza ulteriormente la sua presenza sul territorio.Grazie a una rete sempre più capillare di ecocompattatori, il progetto infatti ha già ottenuto risultati significativi: 70 ecocompattatori attivi sull’intero territorio della Regione Sicilia Quasi 3 milioni di bottiglie raccolte dal 2024 a oggi e 14 ecocompattatori posizionati nella provincia di Catania, 13 dei quali all’interno del comune.