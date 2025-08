ProSiebenSat.1: nuova offerta Mfe adeguata, raccomanda accettazione

Milano, 6 ago. (askanews) – ProSiebenSat.1 accoglie con favore l’offerta modificata di Mfe, che sottolinea l’investimento a lungo termine e l’impegno di Mfe nei confronti della Società.

Il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Sorveglianza ritengono adeguata l’offerta modificata di Mfe e ne raccomandano l’accettazione.

Il Consiglio di Amministrazione osserva che la sua raccomandazione si basa sulla realizzazione di sinergie di costo che richiedono una piena integrazione legale di ProSiebenSat.1 in Mfe.

Con una modifica all’offerta pubblicata il 28 luglio 2025, Mfe ha aumentato la componente azionaria di 0,4 azioni Mfe-A per ogni azione ProSiebenSat.1 a 1,3 azioni Mfe-A, mentre l’importo in contanti resta invariato a 4,48 euro. Sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Mfe-A al 4 agosto 2025, il corrispettivo dell’offerta maggiorata ha un valore implicito di circa 8,07 euro per azione ProSiebenSat.1. Ciò rappresenta un premio di circa il 24% rispetto al prezzo di chiusura di ProSiebenSat.1 del 26 marzo 2025, pari a 6,53 euro (ultimo prezzo di chiusura prima dell’annuncio dell’offerta iniziale di Mfe).

L’offerta pubblica di acquisto parziale di Ppf del 4 giugno 2025 offre invece 7 euro per azione ProSiebenSat.1 in contanti ed è stata definita “la migliore e definitiva” da Ppf. Al 4 agosto 2025, l’offerta modificata di Mfe rappresenta un premio di circa il 15% rispetto all’offerta di acquisto parziale di Ppf

Il Cda rileva che la sua valutazione dell’adeguatezza dell’offerta modificata e la relativa raccomandazione si basano sul presupposto che si realizzino sinergie di costo annuali ricorrenti di circa 150 milioni di euro (a livello di Ebit) entro quattro o cinque anni, il che richiede la piena integrazione legale di ProSiebenSat.1 in Mfe. La stima delle sinergie di costo si basa su una valutazione preliminare del Consiglio di Amministrazione, soggetta a ulteriore revisione.

Il periodo di adesione all’offerta modificata di Mfe scadrà il 13 agosto.