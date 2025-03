Purcaro: educazione stradale per i giovani per un futuro più sicuro

Milano, 18 mar. (askanews) – Nella fase di trasformazione che sta attraversando il settore automotive, l’educazione stradale assume un ruolo ancora più centrale per la sicurezza e per una mobilità responsabile. Ne è convinta Dekra che in occasione dei 10 anni del #ForumAutoMotive, l’appuntamento dedicato ai temi di attualità per il settore, ha illustrato il progetto educativo Safe Secure Sustainable che prenderà il via il 25 marzo presso l’Istituto superiore Volta di Lodi con l’obiettivo di fornire agli studenti competenze e strumenti per affrontare i temi della sicurezza, dell’innovazione e della sostenibilità nel settore automobilistico.”Dekra da 100 anni, quest’anno è il nostro compleanno, festeggiamo i nostri 100 anni, esiste proprio per migliorare la sicurezza sulle strade, attraverso investimenti in nuova tecnologia, investimenti in nuove competenze. Oggi c’è la frontiera della cyber sicurezza legata al software e intelligenza artificiale. Quindi la nostra è una continua ricerca di nuove competenze e tecnologie per migliorare la sicurezza”, ha detto Toni Purcaro, Executive Vice President Dekra Group e Presidente di Dekra Italia.Centrali per ridurre gli incidenti i sistemi di assistenza alla guida o Adas. “Sono dei sistemi che possono ridurre del 50% l’incidentalità e quindi anche il numero dei morti sulle strade, ma è fondamentale da parte del guidatore la conoscenza di come funzionano questi sistemi potrebbe essere interessante inserirli anche per tutto il percorso che si fa nelle scuole guida per conseguire la patente”, ha spiegato Purcaro. Per la sicurezza dei più piccoli Dekra ha ideato l’iniziativa Child Caps che quest’anno celebra 20 anni di attività: protagonisti sono i cappellini rossi con catarifrangente grigio, creati per garantire una migliore visibilità dei bambini in strada.