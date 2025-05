Rai Kids: discontinuità, affidabilità e trasparenza le parole chiave

Pescara, 31 mag. (askanews) – In occasione del Festival Internazionale dell’Animazione Cartoons on the Bay, organizzato da Rai Com e promosso da Rai, che si svolge in questi giorni a Pescara in Abruzzo, il Direttore di Rai Kids Roberto Genovesi ha presentato le nuove linee guida della produzione per bambini e ragazzi di Rai.

“Discontinuità, affidabilità e trasparenza” sono le parole chiave della nuova direzione, che ha promesso in primis un’implementazione della produzione e la valorizzazione degli studi e delle risorse del CPTV di Torino, che risponde anche alle esigenze dettate dal piano industriale Rai, di ottimizzazione e massimizzazione della produzione interna. Annunciata anche la ripresa delle produzioni continuative di “Albero Azzurro” e “Casa Lallo”, oltre alla conferma degli altri titoli di grande successo e nuovi che verranno presto annunciati.

Le nuove linee guida includono l’ampliamento dei target, per intercettare l’audience dei pre-adoscelenti e adolescenti in un’ottica crossmediale sia attraverso i canali lineari che attraverso la piattaforma Rai Play e i social, costruendo un nuovo modo di presentare i prodotti kids sulle piattaforme e ristrutturando i palinsesti.

Sempre in termini di crossmedialità, il Direttore lancia l’appello ai produttori di integrare uno storytelling multipiattaforma nativamente cross-mediale e transmediale all’interno dei progetti che verranno proposti in futuro e di ragionare su storie originali, anticipando i trend e proponendo idee innovative sia dal punto di vista tecnologico che narrativo. Proseguirà la linea di valorizzazione e supporto al settore dell’animazione italiana ed Europea, in collaborazione con i principali broadcaster europei e mantenendo l’alta qualità del visual che contraddistingue la produzione nazionale contemporanea. Il direttore promette anche di incentivare il dialogo con le generaliste e la collaborazione con Rai Com, in particolare per il settore del licensing, che ritiene essere non ancillare, ma parte della narrazione.

In occasione dell’evento sono stati presentati anche i titoli attualmente in produzione a partire dai lanci autunnali per il back to school, tra cui il reboot di Winx Club con la serie “The Magic is Back”, “Arturo & Kiwi La Cucina Italiana” (quinto capitolo legato al brand), “Food Wizard 2”, e “Street Football 5”. Oltre allo special animato musicale “Eglefino” tratto dal libro scritto da Laura Carusino e la novità in live action “Tata Carolina” con Carolina Benvenga. Annunciata anche la serie il “Signor Rossi Boomer” inspirata al classico personaggio creato da Bruno Bozzetto. Tra le novità in casa kids emergono anche i titoli di acquisto, tra cui i nuovi episodi delle serie Disney prescolari, di “Masha e Orso”, “Pocoyo”, “Bing” e “Peppa Pig”, e di “Shaun Vita da Pecora” insieme al nuovo titolo “The very Small Creatures” di Aardman Animation. Approderà in Rai anche la serie di Studio Ghibli tratta dal romanzo di Astrid Lindgren “Ronja la figlia del brigante”.