Rai, Rossi: il premio Biagio Agnes ricorda la centralità della Rai

Roma, 16 giu. (askanews) – Il premio Agnes è importante perché ricorda “un grande direttore generale della Rai” e “ci aiuta a rivivere la storia e la funzione del servizio pubblico”. Così l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, nella conferenza stampa di presentazione del Premio Biagio Agnes 2025, in onda in seconda serata su Rai1 il prossimo 1° luglio.

“Biagio Agnes fu direttore generale della Rai in uno dei momenti più delicati della storia del nostro Paese, e anche della storia della televisione, perché fu il direttore generale che in qualche modo affrontò l’arrivo del duopolio, delle televisioni commerciali, in un processo di cambiamento radicale della televisione, che fino a quale momento si era incentrata sul ruolo monopolista della Rai, esattamente come noi oggi stiamo attraversando una fase repentina di cambiamento del ruolo del medium, con l’impatto delle piattaforme, dei player globali nel nostro mercato, e quindi una fase storica che è quasi parallela a quella della fine degli anni Ottanta”.

“Questo premio, quindi, non è solo la consacrazione di personaggi della cultura e dello spettacolo che si sono distinti nell’anno in corso, ma vuole essere anche un modo per ricordare la centralità della Rai, che continua ad essere come servizio pubblico il soggetto, il vero hub industriale che sorregge l’intera filiera della cultura nazionale”.