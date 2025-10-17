Ranucci, Bartoli (Odg): cambi clima, a cominciare da cariche dello Stato

Roma, 17 ott. (askanews) – Gli attestati di solidarietà “speriamo non durino quanto il tempo di un tg, ma si trasformino in impegni concreti, c’è bisogno che cambi il clima culturale di caccia e aggressioni al giornalista a cominciare dalle più alte cariche dello Stato e che ci siano atti concreti dal punto di vista legislativo, che il Parlamento non riesce mai a trovare il momento di tradurre”, così Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine dei giornalisti al presidio davanti alla sede Rai in via Teulada per il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, vittima di un tentato attentato esplosivo.