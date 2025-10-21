X
Ranucci in piazza: diffidate di politici che non rispondono a stampa o scappano

Roma, 21 ott. (askanews) – “Non perdete occasione ogni giorno di fare qualcosa per gli altri, cambiare la qualità della vita degli altri è una missione importante. Diffidate dei politici che non rispondono alla stampa, è un senso di disprezzo per il pubblico, diffidate di quei politici che scappano, che non si assumono le proprie responsabilità di fronte a una squadra che invece se le è assunte sempre le proprie responsabilità anche a rischio della propria vita”. Lo ha detto Sigfrido Ranucci parlando all’iniziativa “Viva la stampa libera”.

