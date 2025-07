Rea Circle raggiunge la certificazione SOA

Bergamo, 7 lug. (askanews) – Ha ottenuto a inizio giugno 2025 la certificazione SOA, il documento che attesta capacità organizzative, tecniche ed economiche per operare nel settore degli appalti pubblici. È l’ultimo riconoscimento di Rea Circle, impresa nata a Milano nel 2006, già attiva nel comparto del lusso e della moda con ristrutturazioni chiavi in mano e servizi di facility management. L’azienda si era già distinta per aver ottenuto, nei mesi scorsi, numerose certificazioni di qualità ed ottenuto il più alto Rating di Sostenibilità sui propri processi interni, l’uso di materiali certificati e il ricorso a fornitori a basso impatto ambientale, nel pieno rispetto di tutte le direttive europee ESG. Abbiamo parlato con Roberto Guerini, CEO e Founder Rea Circle: “Siamo una delle prime e poche aziende in Italia ad aver completato e raggiunto il percorso di sostenibilità. Abbiamo naturalmente raggiunto molti traguardi con delle altre certificazioni che testimoniano l’eccellenza e la qualità dei servizi svolti. Ogni certificazione rappresenta un traguardo molto importante raggiunto attraverso la dedizione e la competenza e il rispetto degli standard elevati dal settore”.Traguardi importanti, cui si aggiungono gli Awards 2023 e 2024 della Cassa Edile, che consolidano il percorso di una realtà cresciuta in stretta collaborazione con studi di architettura e brand internazionali. “Non siamo general contractor, noi siamo interpreti dello spazio con una mentalità da atelier dove ogni dettaglio fa parte di un racconto ben preciso e coerente. Collaboriamo con architetti di fama internazionale incaricati da maison molto esigenti. Il nostro approccio è sempre lo stesso, discrezione, affidabilità e rispetto dei tempi”.Con le nuove certificazioni, Rea Circle si affaccia su nuovi segmenti di mercato, puntando su standard più alti in termini di affidabilità, sostenibilità e continuità dei servizi. Un percorso che riflette una tendenza più ampia del settore: l’evoluzione dell’edilizia verso modelli sempre più certificati, orientati alla qualità e al rispetto ambientale.