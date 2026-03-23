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Referendum, Bonelli: c’è opposizione maggioritaria nel paese

| 23 Marzo 2026 16:37 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 23 mar. (askanews) – “Oggi per noi è un segnale importante. Principalmente per noi è un segnale perché abbiamo la responsabilità di costruire un’alternativa perché c’è una opposizione nel paese, maggioritaria, e su quello vogliamo cominciare a costruire un’alternativa basata sui programmi e sui reali bisogni dell’Italia”. Così il leader di Avs Angelo
Bonelli, su La 7.

Per quanto riguarda Avs, Bonelli ha puntualizzato: “noi abbiamo l’ambizione di andare sopra il 10% “.

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