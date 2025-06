Roma, 3 giu. (askanews) – “Che non si capisca quel che dico è una cosa che sostiene la destra. Giorgia Meloni è una che dice ‘vado a votare ma non ritiro la scheda’: ecco, mi sa che è lei a non far capire cosa vuol fare, nella peggiore delle ipotesi, è una presa in giro degli italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando a ‘Un giorno da pecora, su Rai Radio1.