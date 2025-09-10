Regionali, Salvini: scegliere insieme nomi Campania, Puglia e Veneto

Milano, 10 set. (askanews) – “Se votano nello stesso giorno Puglia, Veneto e Campania, mi auguro che si scelgano tutti i candidati nello stesso giorno, altrimenti siamo qua ogni settimana a rispondere alle stesse domande…”. Lo ha detto il segretario della Lega e vice premeir Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione dei lavori della diga di Campolattaro, a proposito del vertice di palazzo Chigi. Alla domanda se si augura oggi la fumata bianca, ha replicato: “Lo spero. L’importante è che si faccia in fretta. È il calendario che ci impone di fare in fretta. Se voti il 22 novembre e siamo al 10 settembre, non sono ragionamenti politici, sono ragionamenti meramente numerici”.