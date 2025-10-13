Regionali, Tomasi: in Toscana ora inizia un’altra partita

Firenze, 13 ott. (askanews) – “Non mi arrendo, nella vita ho vinto e perso. Ora sono dentro. Ora inizia un’altra partita. Dalle sconfitte si costruiscono le vittorie. Siamo determinati”. Lo ha detto Alessandro Tomasi, in conferenza stampa a Firenze, commentando al sconfitta del centrodestra in Toscana contro Eugenio Giani. “La mia intenzione è di entrare in consiglio regionale”, ha precisato Tomasi che è sindaco di Pistoia.”Siamo disponibili a parlare dei temi che riguardano il bene dei toscani con Eugenio Giani. Vogliamo riportare le battaglie che abbiamo portato in campagna elettorale sui tavoli del Consiglio regionale, come la sanità, che ha lacune che devono essere colmate, ma soprattutto ha un paradigma che deve essere rovesciato visto l’invecchiamento della popolazione”, ha aggiunto Tomasi. Lo stesso su “sviluppo, lavoro”.”Abbiamo dato il massimo, sono soddisfatto della campagna elettorale, tutti quanti dal primo all’ultimo candidato, dai partiti, sapevamo che era una sfida difficilissima, ma ci abbiamo messo il cuore. Abbiamo generato entusiasmo ma ci sono tanti punti da cui ripartire e ricostruire, compreso l’allargamento al mondo civico”, ha concluso Tomasi.