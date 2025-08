Renault group potenzia la sua presenza in India

ROMA (ITALPRESS) – Renault Group accelera il suo sviluppo in India, uno dei mercati automobilistici più dinamici del mondo. Nell’ambito della strategia che mira a trasformare il Paese in un hub internazionale chiave, il Gruppo ha compiuto un ulteriore passo avanti acquisendo da Nissan il 51% delle quote restanti dello stabilimento congiunto di Chennai (Renault Nissan Automotive India Private Ltd – RNAIPL), che sarà pertanto di sua esclusiva proprietà. RNAIPL sarà così integrata al 100% nel bilancio consolidato di Renault Group.

Questo potenziamento rientra in una dinamica ben più ampia, contraddistinta dall’apertura del più grande Centro Design di Renault Group al di fuori della Francia, annunciata ad aprile, e dal lancio di Nuovo Renault Triber, primo modello di un’ambiziosa offensiva prodotto composta da quattro novità.

L’obiettivo ambizioso dell’azienda consiste nell’incrementare le vendite sul mercato indiano e nello sviluppare le esportazioni da questo importante centro industriale. Per sostenere tale trasformazione, Stèphane Deblaise assumerà la direzione di Renault Group in India a partire dal 1° settembre 2025.

Renault Group è ormai proprietario al 100% dello stabilimento di Chennai, noto per l’eccellenza operativa. Questa mossa strategica rafforza l’ambizione del Gruppo di fare dell’India una colonna portante della sua crescita internazionale.

Renault Group può contare anche su un Centro di Ingegneria di prim’ordine, con sede in India e proprietà congiunta con Nissan, che contribuisce attivamente allo sviluppo e all’adattamento dei veicoli per rispondere alle esigenze dei mercati locali e internazionali.

Nell’ambito del piano strategico Inernational Game Plan 2027, la Marca Renault accelera lo sviluppo su questo mercato in forte crescita, dove oltre il 50% della popolazione ha meno di 28 anni.

Terzo mercato automobilistico mondiale, l’India è un territorio chiave, al tempo stesso motore di innovazione, fonte di ispirazione delle giovani generazioni e protagonista della trasformazione del settore automotive. Questo obiettivo ambizioso si traduce in un’offensiva prodotto di ampio respiro, con il lancio di quattro nuovi modelli. Il kick-off sarà dato dal lancio di Nuovo Triber. La collaborazione con Nissan proseguirà in questo nuovo contesto. In particolare, RNAIPL continuerà a produrre modelli Nissan come previsto.

“L’India è un mercato chiave per Renault Group. Negli ultimi 14 anni, siamo riusciti a insediarvi la Marca Renault in modo duraturo grazie ai nostri team e partner, vendendo oltre 100.000 veicoli l’anno. L’india svolge anche un ruolo fondamentale nella nostra impronta mondiale di R&S. Acquisendo la proprietà esclusiva dello stabilimento di Chennai, abbiamo ora tutti i mezzi necessari per dare un colpo di acceleratore in India. Stèphane Deblaise, che vanta una solida esperienza internazionale e in tutte le nostre catene del valore, è nella posizione ideale per implementare la nostra strategia nella regione” ha dichiarato François Provost, CEO di Renault Group.

Per definire e realizzare la strategia di Renault Group in India, con responsabilità diretta di tutte le entità locali, il Gruppo rafforza i team locali con la nomina di Stèphane Deblaise come Direttore Generale di Renault Group in India, a partire dal 1° settembre 2025. Stèphane potrà contare sull’esperienza acquisita in Corea del Sud dal 2022, dove ha condotto un’importante trasformazione dell’attività, in particolare facendo del sito di Busan un hub industriale e tecnologico e riposizionando la Marca Renault sul mercato coreano.

