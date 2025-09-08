Renault, svelata a Monaco la nuova generazione di Clio

MILANO (ITALPRESS) – Renault, in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, svela la sesta generazione di Clio, il suo modello più iconico e venduto degli ultimi anni, proponendo una vettura rivoluzionaria, all’insegna del design accattivante, della tecnologia e della sostenibilità.

Un rinnovamento radicale per Clio, nonostante la versione 5 nel primo semestre del 2025 si sia confermata l’automobile più venduta in Europa. Nuova Clio, destinata a diventare la portavoce della nuova identità Renault nei prossimi anni, è una city car super potente, che può contare su di una motorizzazione E-Tech Full Hybrid 160 cv, in grado di offrire al tempo stesso più prestazioni ed un’efficienza top,.Clio vanta ora un livello record di emissioni di CO2 pari a 89 g/km e un consumo misto di soli 3,9 l/100 km.

Vanta anche fino al 40% di riduzione dei consumi rispetto ai motori benzina ed è in grado di circolare fino all’80% del tempo in modalità elettrica in città e dintorni. Nuova Clio offre una gamma complementare rivisitata di gruppi motopropulsori (benzina o GPL a partire da 115 cv) per migliorare prestazioni ed efficienza. Nell’abitacolo, il salto di qualità, ai limiti del segmento C, risulta evidente con la particolare attenzione attribuita alla qualità del design, alla scelta dei materiali riciclati, alla presenza del doppio display OpenR a forma di V e del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per questa categoria di veicoli, nonchè ai numerosi equipaggiamenti tecnologici e dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione.

Può infatti contare fino a 29 ADAS di ultima generazione. Clio “Sesta Generazione” colpisce soprattutto per un design più esplosivo, sexy e dinamico rispetto ai modelli precedenti, grazie ad un anteriore carismatico, con una griglia che crea un effetto enigmatico. Volumi scolpiti, una carrozzeria fluida e una gamma di colori accattivanti promettono di attrarre una clientela giovane, alla moda, sportiva.

Sono sette le tinte di carrozzeria disponibili per Nuova Renault Clio, di cui due inedite: Rosso Assoluto (con vernice colorata) e Verde Assoluto. Gli altri colori sono Bianco Ghiaccio, Grigio Aviation, Grigio Scisto, Nero E’toilè e Blu Iron. “Questa sesta generazione segna un’audace svolta: una Clio più ambita, più espressiva e più dinamica che mai, sempre fedele alla sua identità.

Le curve fluide e le linee di tensione catturano la luce, infondendo al profilo energia ed irrequietezza, mentre la carrozzeria, quasi liquida, avvolge con eleganza gli elementi ultra-tecnici” spiega Paula Fabregat-Andreu, Direttrice dei progetti di design. Così come gli interni, caratterizzati da sedili avvolgenti, moderni e allo stesso tempo sportivi molto curati, e schermi di grandi dimensioni. Nuova Renault Clio ha una gamma semplificata, con tre livelli di allestimento ed equipaggiamenti particolarmente completi fin dall’ingresso di gamma: Evolution, Techno ed Esprit Alpine.

