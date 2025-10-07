X
Salis, Salvini: vergogna, salvata anche da qualcuno di centrodestra

7 Ottobre 2025

Askanews
Roma, 7 ott. (askanews) – “Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all’interno di un’organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di ‘centrodestra’ ha votato per salvare la signora Salis dal processo. Vergogna!”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il voto del Parlamento europeo sull’immunità per Ilaria Salis.

