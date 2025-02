San Marino, cresce la partecipazione ai bandi di concorso dell’ISS

SAN MARINO (ITALPRESS) – Sono attualmente 8 i bandi di concorso indetti dall’Istituto per la Sicurezza Sociale negli ultimi mesi per l’assunzione di professionisti in ambito sanitario.

Di quattro bandi, quello per Farmacisti, quello per medici specialisti in Geriatria, quello per medici specialisti in Otorinolaringoiatria e quello per medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva l’iter è in fase di conclusione e hanno aderito ben 28 professionisti.

Sono invece ancora aperti i termini per partecipare ai bandi internazionali per l’assunzione di specialisti medici in Medicina Interna (il termine di invio domande è fissato entro le ore 12 di martedì 25 febbraio), per medici specialisti in Anestesia e Terapia Intensiva e per medici specialisti in Ginecologia e Ostetricia (per entrambi il termine di iscrizione è fissato alle ore 12 di martedì 11 marzo) e, infine, per la nomina del Direttore della UOC Oculistica (il termine di iscrizione è fissato alle ore 12 di lunedì 24 marzo).

Come nei bandi emessi in precedenti occasioni, si conferma finora un trend di attenzione e partecipazione costante verso l’Istituto per la Sicurezza Sociale, con una inversione rispetto a quanto avveniva in passato.

“Visti i risultati degli avvisi pubblici internazionali per la selezione di numerose specialità mediche di questi ultimi anni, a fronte di bandi che andavano completamente e ripetutamente deserti prima del 2022 – dichiara il Direttore Generale Francesco Bevere – l’ISS conferma la sua esponenziale capacità attrattiva, e che, anche a livello internazionale, la reputazione dell’Ente e, nello specifico dell’Ospedale di Stato, dei Servizi Territoriali e di Prevenzione, assieme alla crescita delle opportunità di carriera, di sviluppo tecnico-scientifico e di ricerca e delle condizioni di lavoro del personale, hanno determinato in questi anni una netta inversione di tendenza nella scelta dei medici che hanno deciso di venire a lavorare a San Marino. Questo ci onora, anche tenuto conto della situazione di criticità in cui versano i territori limitrofi”. “Ringrazio – conclude il Direttore Bevere – tutto il personale amministrativo dell’Ente, impegnato quotidianamente ad assicurare puntualmente l’avvio e il corretto svolgimento di ogni procedura concorsuale”.

– foto ufficio stampa ISS –

(ITALPRESS).