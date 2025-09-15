Sarah Toscano stupisce i suoi fan e annuncia l’album “MET GALA”

Milano, 15 set. (askanews) – È la stella nascente del panorama pop italiano. Dopo aver pubblicato lo scorso venerdì “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)”, il nuovo singolo feat. Mida, e aver conquistato le radio e il pubblico durante l’estate con le hit “Perfect” insieme a Carl Brave e “Taki”, Sarah Toscano non smette di stupire i suoi fan e annuncia “MET GALA”, il suo primo album che sarà disponibile in fisico e in digitale a partire dal 3 ottobre 2025. Sui social, l’artista aveva già preannunciato l’uscita di questo progetto discografico attraverso un trailer speciale pubblicato sul suo profilo Instagram.

“MET GALA” conterrà 10 brani, tra singoli già pubblicati – come “Amarcord”, presentato sul palco di Sanremo 2025, “Semplicemente” ft Mida, “Taki” e “Tacchi (Fra le dita)” – oltre agli inediti “Met Gala”, title track del progetto, “Desco”, “Maledetto ti amo”, “Dopo di te”, “Caos” e “Match Point”. L’album sarà presentato dal vivo durante i due concerti già sold out a Milano e Roma, che si terranno rispettivamente il 18 ottobre ai Magazzini Generali e il 25 ottobre presso Largo Venue.

L’annuncio del disco è stato anticipato dall’uscita del nuovo singolo “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)” feat. Mida, una ballad sognante e sincera, che racconta come viene vissuto un grande amore quando si è giovani, senza freni o inibizioni, con la voglia di vivere intensamente ogni momento e al tempo stesso imparando dalle proprie fragilità. Il brano sarà la sigla di “RIV4LI”, la nuova serie TV per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani (DI4RI), presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix dal 1° ottobre 2025, con Samuele Carrino, Edoardo Miulli e Kartika Malavasi, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Da venerdì 12 settembre è disponibile anche il videoclip ufficiale del brano.

Per Sarah, “Semplicemente (from the Netflix Series ‘RIV4LI’)” arriva dopo “Taki”, dopo la collaborazione con Carl Brave per il singolo “Perfect”, che si è confermato come più alta nuova entrata in radio nella settimana di debutto, e dopo “Amarcord”, il brano presentato in gara tra i BIG durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo, scritto dall’artista stessa insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal pluripremiato team ITACA fondato da Merk & Kremont. Il brano conta ad oggi 25,8 MLN di stream solo su Spotify, mentre il videoclip ufficiale ha raggiunto 13 MLN di views su YouTube. Inoltre, a Sanremo l’artista ha dato grande prova della sua forte vocazione internazionale durante la serata dei duetti, dove ha cantato insieme al duo di producer e dj Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel) sulle note di “Overdrive”. La band francese, inoltre, ha ospitato l’artista durante la loro unica data dal vivo in Italia, il 12 marzo a Milano. Tra le collaborazioni internazionali della giovane cantautrice da segnalare anche quella con l’icona pop britannica Bea & Her Business per la versione italiana del brano “Safety Net”. Nel 2024 l’artista è stata tra le protagoniste del programma Up Next Italia di Apple Music e si è esibita nelle più importanti città della Penisola, tra cui Roma al Rock Me Pride, Milano all’apertura dell’unica data italiana dei Black Eyed Peas e Olbia al Red Valley Festival, dove tornerà anche quest’anno.