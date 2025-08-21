Sassuolo, Berardi rinnova sino al 2029: “La maglia neroverde rappresenta la mia storia”

SASSUOLO (ITALPRESS) – Ha appena festeggiato le 400 presenze con la maglia del Sassuolo, oggi celebra il rinnovo fino al 2029. Domenico Berardi ormai da anni è una bandiera del Sassuolo e lo sarà ancora a lungo, visto che il club, a due giorni dal debutto in campionato in programma sabato in casa contro il Milan, ha annunciato un prolungamento per altri tre anni.

“Da luglio del 2011, sempre con i nostri colori, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire la maglia neroverde fino al 2029! Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano. Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi. Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi”, scrive il Sassuolo sul proprio sito internet.

“Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione”, le parole di Berardi dopo la firma.

“Qui – prosegue l’attaccante campione d’Europa con la nazionale azzurra nel 2021 – sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.

“Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità – le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club -. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo”.

