Schlein: da Trump attacco inaccettabile al papa, da bullo arrogante

Roma, 5 mag. (askanews) – Le parole di Donald Trump contro il pontefice “non sono solo falsità ma un attacco grave e senza precedenti da un capo di Stato al papa”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘Tagadà’ su La7.

“Non era mai accaduto nella storia, non posso che ribadire la nostra solidarietà a papa Leone, che predica la pace”, ha aggiunto.

Ha detto ancora la leader Pd: “Trump si comporta in modo inaccettabile, un bullo prepotente che non accetta alcuna idea diversa dalla sua”.