Schlein: Meloni? Lei all’Onu ha attaccato giudici e oppositori …

Roma, 21 ott. (askanews) – Parlare male della nazione all’estero? “Detto da chi è andata alle Nazioni Unite ad attaccare i giudici italiani e le opposizioni e che ha dato all’opposizione dei terroristi… Insomma…” Così Elly Schlein, segretaria del Pd, è tornata, parlando con i cronisti a margine della manifestazione di solidarietà con Sigfrido Ranucci, sulle accuse che le sono state rivolte dalle forze di maggioranza per il suo discorso sulla libertà di stampa nei paesi governati dalla destr