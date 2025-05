“School of Life”, l’anteprima il 14 giugno al Biografilm a Bologna

Roma, 29 mag. (askanews) – Sarà presentato in anteprima mondiale a Biografilm, in programma a Bologna dal 6 al 16 giugno con la direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù, il film documentario “School of life” di Giuseppe Marco Albano che racconta la storia di Nicolò Govoni e della missione di Still I Rise, l’organizzazione no-profit da lui fondata nel 2018 che garantisce istruzione di eccellenza ai bambini più vulnerabili al mondo.

Prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, School of life è una produzione Groenlandia con Rai Cinema e verrà distribuito da Freak Factory. Il docufilm è in programma sabato 14 giugno alle 18.30 al Cinema Lumière (Sala Mastroianni) di Bologna.

Nella maggior parte del mondo, la scuola è un ambiente di sviluppo cruciale in cui crescere, formarsi e trovare autorealizzazione. Poi ci sono alcuni posti in cui la scuola ti salva la vita. La missione dell’organizzazione no-profit Still I Rise è risolvere la crisi scolastica globale emancipando i bambini più discriminati, poveri e vulnerabili attraverso un modello educativo all’avanguardia che mira a fornire un’istruzione eccellente, gratuita, a tutti i bambini del mondo.

Il docu-film racconta le storie di questi bambini e la loro vita quotidiana nelle strutture fondate dall’organizzazione, un viaggio che percorre gli angoli meno battuti della Terra, alla scoperta di alcuni degli scenari più complessi del mondo, dove solitamente i bambini non hanno futuro, ma trovano nelle Scuole di Still I Rise la prospettiva di un domani migliore.