Separazione carriere, Conte: raccogliamo firme parlamentari per referendum

Roma, 29 ott. (askanews) – “La realtà ci spinge adesso a raccogliere, ve lo anticipo, le firme di un quinto dei parlamentari per avere un referendum e per avere il giudizio vostro, di voi cittadini”. Lo ha detto, parlando della riforma costituzionale dell giustizia, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del libro di Luigi Li Gotti e Saverio Lodato “Stragi d’Italia. Il caso Almasri e tutto quello che Giorgia Meloni e il governo non vogliono ammettere”.

L’obiettivo della riforma, ha affermato l’ex premier, “è allontanare il pubblico ministero dall’alveo della giurisdizione e una volta allontanato, potrà essere messo più facilmente sotto l’influenza, sotto il tacco del governo, del potere politico di turno”.