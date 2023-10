Shah, Asilo Savoia e Montespaccato calcio a Marcia Memoria

Roma, 14 ott. (askanews) – L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” e il “Gruppo Sportivo Montespaccato” parteciperanno alla Marcia della Memoria in occasione dell’80° anniversario del rastrellamento degli ebrei di Roma promossa dalla Comunità Ebraica di Roma, la Comunità di Sant’Egidio e Roma Capitale.

“Riteniamo particolarmente importante – a maggior ragione in questo momento – rafforzare nella memoria collettiva e soprattutto in quella delle giovani generazioni come quanto accaduto il 16 ottobre 1943 rappresenti una macchia indelebile nella storia della nostra Città e dell’umanità e un monito contro ogni rigurgito di antisemitismo nel nostro Paese e nel mondo intero”.

Per queste ragioni una delegazione di atlete e atleti del Montespaccato Calcio, unitamente ai loro dirigenti, si unirà ai partecipanti alla “Marcia della Memoria”.

Da anni Asilo Savoia e Montespaccato Calcio portano infatti avanti un’azione educativa e di sensibilizzazione sulla lotta ad ogni forma di discriminazione e antisemitismo, realizzando attività in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma, coinvolgendo bambini e ragazzi della Scuola Calcio e delle squadre giovanili sul tema della Shoah e promuovendo iniziative di sensibilizzazione ad hoc quali il fumetto, destinato alle scuole, “Liberare Roma”, dedicato al periodo dell’occupazione nazifascista della Città e che rievoca per l’appunto il rastrellamento degli ebrei romani e l’eccidio delle fosse ardeatine.

“Siamo sempre più convinti – dichiara il Presidente di Asilo Savoia Massimiliano Monnanni – che lo sport di base possa e debba diventare innanzitutto luogo di educazione alla cittadinanza dei nostri ragazzi. Ci auguriamo quindi – conclude – che l’esempio del Montespaccato Calcio venga seguito da molte altre società sportive capitoline e che lunedì la Marcia promossa da Comunita Ebraica, Comunità di S. Egidio e Roma Capitale veda una massiccia presenza del mondo dello sport e del calcio romano”.